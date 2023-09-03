Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира, кроме постпредов при ООН

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Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны во всех государствах мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в социальной сети X (бывший Twitter).
Не будут отозваны только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве — это сделано исключительно из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.
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