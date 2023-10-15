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«Никаких шансов на победу»: политолог Перла раскрыл, кто проиграет в израильском конфликте

Политолог Перла: поражение Израиля видно уже сейчас
15 октября 2023, 17:24
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Андрей Перла раскрыл, за кем будет победа в израильско-палестинском конфликте.
Он отметил, что тактика, которой сейчас придерживается Израиль приведёт к тому, что конфликт начнёт разрастаться, а помощь от западных союзников сходить на нет. К тому же, при таких действиях Израиля неизбежны огромные потери со стороны Палестины.

Однако ранее министр обороны Китай Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля уже нельзя трактовать как оборонительные, поскольку они ставят в опасное положение мирных жителей. Тогда политик заявил, что Китай выступает против боевых действий между странами и призывает их прекратить огонь.


По словам собеседника «Царьграда», это сообщение, очевидно, быстро дошло до израильского правительства, поэтому было принято решение отойти от тактики наземной операции.

Но это, по мнению политолога, не поможет Израилю, поражение которого уже видно невооружённым взглядом. А вот Палестина, напротив, хоть и понесёт большие потери, но одержит победу.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#победа
#китай
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Лавров заявил, что Зеленский достал всех
15 октября 2023, 17:06

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский уже «достал всех», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В программе «Москва. Кремль. Путин» показали кадры беседы министра иностранных дел с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Сергей Лавров привёл цитату сенатора Дианы Шошоакэ из Румынии. Она призвала не дать Зеленскому выступить в румынском парламенте.
 
«Он (Зеленский) достал, конечно, всех», - отметил Сергей Лавров.
Владимир Зеленский должен был выступить в румынском парламенте 10 октября, но мероприятии отменили.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский признал собственную безысходность своими словами о завершающей стадии конфликта.

«Я думаю, как признание безысходности. Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», - так Лавров прокомментировал слова Зеленского.
Напомним, накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии. Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии.

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#владимир зеленский
#сергей лавров
#украина
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Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
Салливан: США получили данные от Израиля о возобновлении подачи воды в Газе
15 октября 2023, 16:57

Фото: iStock/krblokhin

Израиль передал Администрации США данные о возобновлении подачи воды в секторе Газа. Об этом сообщает советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с CNN.
По словам политика, он общался с коллегами из Израиля, которые доложили ему о возобновлении подачи воды в южную часть сектора Газа. 

Напомним, что этот вопрос активно обсуждался несколько дней.

Также Салливан добавил, что США совместно с Египтом, Иорданией и ООН будет отслеживать предоставление мирным жителям сектора Газа жизненноважных продуктов и товаров, а также будет следить за обеспечением их безопасности во время обстрелов со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что 15 октября с 10:00 до 13:00 израильская армия прекратила производить обстрелы по территории сектора Газа. Это было сделано для того, чтобы открыть коридор гуманитарной помощи для жителей южной части сектора. 

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#израиль
#сектор газа
#водоснабжение
#вода
#сша
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WP: Госсекретарь США Блинкен вновь вернётся в Израиль
15 октября 2023, 16:17

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует повторить свою рабочую поездку в Израиль. Об этом в беседе с газетой Washington Post сообщил пресс-секретарь политика Мэтью Миллер.
В настоящее время госсекретарь находится в египетском Каире. Но уже в понедельник, 16 октября, он вернётся в Израиль.

Повторный визит связан с предстоящим началом масштабного наступления израильской армии на сектор Газа. Уточняется, что атака будет производиться по земле, воде и воздуху. 

Ранее, в четверг, 12 октября, Блинкен уже посещал Израиль. В рамках рабочей поездки он встретился в премьер-министром страны Биньямином Нитаньяху и обсудил сложившуюся ситуацию.

Кроме того, 13 октября Тель-Авив посещал и глава Пентагона Ллойд Дж. Остин.  

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#сша
#израиль
#встреча
#блинкен
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Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте
15 октября 2023, 15:32

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха.
Агентство Азертадж сообщает, что после церемонии поднятия флага Ильхам Алиев выступил с речью.

Во время поездки по Карабаху Алиев поднимал азербайджанский флаг в Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.

Ранее сообщалось, что миссия ООН совершила вторую поездку после проведения в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий. Ранним утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).Первая поездка в регион была совершена 1 октября.

По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.

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#нагорный карабах
#президент
#азербайджан
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Экс-разведчик США Риттер: Украина может прекратить своё существование
Экс-разведчик США Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину
15 октября 2023, 15:27

Фото: iStock/JARAMA

Польша, Венгрия и Румыния могут полностью разделить между собой территорию Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что помимо России, которой в скором времени, вероятно, отойдут Харьков и Одесса, интересы к украинским территориям есть и у европейских государств. Так Польша может забрать себе западную часть Украины, Венгрии достанется Закарпатье, а ещё часть территорий присоединит к себе Румыния. 

Таким образом, произойдёт окончательный распад страны, который приведёт к прекращению существования Украины.

В заключение Риттер добавил, что российская армия намного мощнее украинской, поэтому ВСУ не смогут продолжать действовать долго. 

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#украина
#польша
#румыния
#венгрия
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Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
15 октября 2023, 15:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин перед посещением Китая заедет в один из российских регионов. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что на следующей неделе Владимир Путин посетит Китай в рамках рабочей поездки на форум «Один пояс – один путь».

Уточняется, что прежде чем посетить Китай, Путин заедет в один из регионов России. Однако в настоящее время точное место не разглашается. 

Предполагается, что он также поздравит работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. 

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров сообщил, что Россия и Китай своим сотрудничеством, совместно с КНДР, не собираются создавать союз против США. 

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#владимир путин
#россия
#китай
#поездки
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В Госдуме предложили дополнить план Шредера по Украине
Депутат ГД Шеремет: в план Шредера нужно добавить полную капитуляцию Киева
15 октября 2023, 14:46

Фото: iStock/alzay

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил внести поправку в план экс-канцлера Германии Герхарда Шредера об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее в интервью Die Süddeutsche Zeitung Шредер заявил, что урегулировать конфликт на Украине позволит дипломатия, а не продолжение поставок вооружения ВСУ. Также он отметил, что Украину не стоит принимать в НАТО и то, что стране стоит забыть про Крым.

Депутат ГД от крымского региона отметил, что план Шредера включает в себя важные аспекты, которые действительно поспособствуют завершению спецоперации.

Однако он призвал добавить в план пункт о полной капитуляции киевского режима. А также потребовал от НАТО извиниться за финансирование убийства мирных жителей Украины, а от мирового сообщества – осуждения возрождения нацизма и фашизма в стране. 

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#украина
#госдума
#конфликт
#план
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Стало известно, кто примет эвакуированных из Израиля украинцев
МВД: Румыния примет 220 украинцев, эвакуированных из Израиля
15 октября 2023, 14:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Власти Румынии заявили о готовности принять 220 граждан Украины, эвакуированных из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям МВД.
Уточняется, что беженцы, уже прибывшие в Румынию, получают медицинскую помощь и временное размещение. 

В МВД отметили, что большая часть украинцев планирует вернуться на родину. Но порядка 50 человек из них всё же собираются остаться в Румынии. 

Предполагается, что в понедельник, 16 октября, в Румынию прилетит ещё один самолёт с эвакуированными из Израиля украинцами. 

Ранее сообщалось, что с территории Израиля также были эвакуированы жители Германии. На данный момент удалось вывести 800 граждан.

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#израиль
#румыния
#украина
#эвакуация
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Американский беспилотник приблизился к границе РФ в Чёрном море
15 октября 2023, 13:30

Фото: iStock/aapsky

Минобороны РФ сообщает, что нарушения границ не допущено.
БПЛА RQ-4B Global Howk приблизился к границе России в Чёрном море. В воздух был поднят истребитель Су-27 для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ.
 
При приближении русского самолета беспилотник развернулся, нарушения государственной границы допущено не было.

Ранее неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море. В четверг примерно в 11:16 самолёт пролетал на высоте 900 — 3,2 тысяч метров на скорости 340 км/час. Но через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Сигнал «Режим» вводить не пришлось.

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#сша
#россия
#минобороны рф
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