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Политолог Андрей Перла раскрыл, за кем будет победа в израильско-палестинском конфликте.
Он отметил, что тактика, которой сейчас придерживается Израиль приведёт к тому, что конфликт начнёт разрастаться, а помощь от западных союзников сходить на нет. К тому же, при таких действиях Израиля неизбежны огромные потери со стороны Палестины.
Однако ранее министр обороны Китай Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля уже нельзя трактовать как оборонительные, поскольку они ставят в опасное положение мирных жителей. Тогда политик заявил, что Китай выступает против боевых действий между странами и призывает их прекратить огонь.
По словам собеседника «Царьграда», это сообщение, очевидно, быстро дошло до израильского правительства, поэтому было принято решение отойти от тактики наземной операции.
Но это, по мнению политолога, не поможет Израилю, поражение которого уже видно невооружённым взглядом. А вот Палестина, напротив, хоть и понесёт большие потери, но одержит победу.
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Однако ранее министр обороны Китай Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля уже нельзя трактовать как оборонительные, поскольку они ставят в опасное положение мирных жителей. Тогда политик заявил, что Китай выступает против боевых действий между странами и призывает их прекратить огонь.
Но это, по мнению политолога, не поможет Израилю, поражение которого уже видно невооружённым взглядом. А вот Палестина, напротив, хоть и понесёт большие потери, но одержит победу.
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Анастасия Чинкова