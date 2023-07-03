Никитин подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Подмосковья

Фото: Мособлизбирком
Анатолий Никитин, выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Московской области, предоставил в Мособлизбирком документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Подмосковья. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
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