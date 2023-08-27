Никкэй: в Китае назвали визит лидера японской партии неуместным из-за «Фукусимы»

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Глава партии Комэйто Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай, по причине того, что китайская сторона дала понять, что сейчас неподходящее для этого время. Об этом сообщает «Никкэй».
Сообщается, что Ямагути должен был посетить Китай с 28 по 30 августа, однако на фоне ситуации со сбросом воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», относительно которого Китай не раз высказывался резко отрицательно, китайская сторона не посчитала этот визит уместным.
Уточняется, это может негативно повлиять на предварительную встречу лидеров двух государств, которая намечалась на осень.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции «Фукусима-1» начнётся уже 24 августа.
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Уточняется, это может негативно повлиять на предварительную встречу лидеров двух государств, которая намечалась на осень.
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Екатерина Коршунова