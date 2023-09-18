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«Никогда не сработает»: депутат Чепа оценил «формулу мира» Зеленского

RT: депутат Чепа заявил, что «формула мира» Зеленского не имеет перспектив
18 сентября 2023, 14:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

«Формула мира», которую выдвинул Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН, «никогда не сработает». Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он уточнил, что у этой формулы нет перспективы, поскольку Украина настроена на оттягивание момента проведения переговоров.

При этом, Чепа рассказал RT, что другие страны, присутствующие на Генассамблее ООН, предложили свои варианты урегулирования ситуации на Украине. По его словам, в них рассматриваются совершенно противоположные украинским методы решения проблемы.


Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина не сможет привлечь к реализации своей «формулы мира» страны, которые имеют нейтральную позицию, касаемо сложившейся ситуации в стране.

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#владимир зеленский
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#украина
#россия
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В ЕК рассказали, как Украина вступит в ЕС
ЕК: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС
18 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Andrey_Kuzmin

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не будет упрощать процедуру вступления Украины в союз даже в том случае, если Киев пойдет на дипломатичское урегулирование конфликтв на Украине. Об этом он заявил в эфире радио Sud Radio.
По словам Бретона, европейское сообщество будет содействовать Украине по вопросам вступления в союз, но пропускать каки-либо этапы на пути к членству, страна не будет. Он также назвал процесс вступления страны в объединение сложным и подчеркнул, что Украина, как и другие страны, должна будет пройти все шаги и выполнить все условия. 

Прежде сообщалось, что подготовка Евросоюза к расширению идет полным ходом. В настоящее время, сообщество разрабатывает договоры, которые заключит со странами, которые вступят в союз.

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Депутат ГД Шеремет призвал США арестовать Зеленского
«АН»: депутат Шеремет предложил предать Зеленского суду в США
18 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «Аргументами недели» заявил, что решить проблемы на Украине поможет арест Владимира Зеленского во время его предстоящего визита в США.
Главной целью поездки Зеленского в Конгресс США станут просьбы о продолжении поставок вооружения ВСУ. Однако ранее сообщалось, что ряд конгрессменов намерен блокировать очередной пакет финансовой и военной помощи Украине, напомнили «Аргументы недели». 

По словам Шеремета, это связано не с недовольством Конгресса, а с протестами населения США. И решить сложившуюся ситуацию, по мнению депутата, просто – необходимо предать Зеленского суду как военного преступника.

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#владимир зеленский
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#арест
#суд
#госдума
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Актер Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина
Машков заявил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах в 2024 году
18 сентября 2023, 14:28

Фото: istock/macky_ch

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что готов стать доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах в 2024 году, если такое предложение поступит. Об этом пишет издание РИА Новости.
Машков отметил, что он готов с гордостью принять такое предложение. По его словам, быть доверенным лицом главы государства - огромная честь и ответственность для любого гражданина.

В случае, если Владимир Путин пойдет на выборы, которые запланированы на сентябрь 2024 года, Машков сможет стать доверенным лицом в предвыборной кампании, так как его восхищают российские лидеры и это для него станет огромной гордостью. 

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#выборы
#москва
#владимир путин
#здоровье
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Запад предупредили об опасности из-за недооценки Путина
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Недооценивание России Западом закончится провалом
18 сентября 2023, 14:11

Фото: istock/Anna_Anikina

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные чиновники зациклены на борьбе с Россией и полагают, что завершить украинский конфликт удастся путем его завершения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
 По его мнению, такая тактика западных должностных лиц губительна, так как они недооценивают российского лидера Владимира Путина.  

На протяжении всего противостояния с Россией, Запад демонстрирует необдуманность своих действий. Чиновники полагают, что надавив на президента России, они смогут сломить его власть. Однако, недооценивать Владимира Путина не стоит, заключил Джонсон.  

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#украина
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#страны
#чиновники
#всу
#вс рф
#запад
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Вдова Пригожина сменила фамилию
18 сентября 2023, 14:05

Фото: iStock/JessAerons

Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь Валентиновна сменила фамилию. Теперь в базах данных она значится под фамилией Кряжева. Об этом сообщает «Московский комсомолец»
В субботу, 9 сентября, нотариус Андрей Акуленко открыл дело о наследстве Евгения Пригожина. В реестре Федеральной нотариальной системы обозначены инициалы бизнесмена, а в графе «дата смерти» указано 23 августа. В этот день самолет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находился основатель ЧВК «Вагнер» и его ближайшие сторонники. Предполагается, что все активы предпринимателя достанутся его жене и детям, но официальной информации по этому поводу пока нет.

При этом израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.

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#самолет
#вагнер
#активы
#чвк
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Воробьёв поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
18 сентября 2023, 13:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра столицы. Он обратил внимание на тесную связь Москвы и Подмосковья.
«Технологии, темпы достижения, огромное количество проектов, которые разрабатывает Москва, являются и современными, и технологичными. Мы соседи, и мы делаем всё, чтобы их технологии, удобные для человека, реализовывались – будь то госуслуги, образование, система здравоохранения, экологические проекты. Вся команда Москвы работает на Подмосковье и наоборот. Для нас такое партнёрство очень важно», – сказал глава региона. 
Он напомнил, что Сергей Собянин помогает большому количеству регионов. Если кто-то испытывает какие-то сложности, мэр доступен и для своих жителей, и для тех, кто может перенять передовые навыки Москвы. 
«Москва развивается, мы этому очень рады и горды. Президент сказал, что это один и лучших, если не лучший город мира. И это действительно так – здесь и чистота, и удобство, и безопасность, и транспортное обслуживание, дороги, развязки, очень смелые и масштабны решения по реновации. У нас пока нет такого масштаба, но он очень нужен. Хочу поздравить мэра, пожелать ему успехов, новых достижений. Ну а мы будем всегда тянуться к лидеру», – заключил губернатор. 
В понедельник Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Его лично поздравил президент России Владимир Путин

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#россия
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В Китае ответили на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине
МИД КНР назвал провокацией заявление Бербок о Си Цзиньпине
18 сентября 2023, 13:23

Фото: istock/Sky_Blue

Высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине являются абсолютным абсурдом и откровенной провокацией. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД КНР.
Прежде, глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Она также заявила, что в вооруженном конфликте на Украине, Россия не должна победить, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин.  

В китайском МИД высказывание немецкого дипломата прокомментировали и заявили, что такие заявления расцениваются как политическая провокация. В связи с чем, КНР выражает протест Берлину.   

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#россия
#мид
#украина
#германия
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Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном
18 сентября 2023, 13:09

Фото: istockphoto/Iryna Mylinska

Украина в настоящее время представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы. Если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Варшава будет блокировать вступление страны в Евросоюз.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. В интервью изданию Do Rzezy он заявил, что не видит ничего странного в том, что Украина заботится о своих интересах. Так же и для польских властей свои интересы и интересы польских фермеров стоят на первом месте, отметил министр. Он также напомнил, что когда Польшу принимали в ЕС, ей были навязаны достаточно жесткие условия, поэтому и для Киева со стороны Варшавы никаких поблажек не будет.

По словам Телуса, блокирование Польшей поступления на внутренний рынок украинского зерна — необходимая мера и одна из ступеней выстраивания последующего вступления Украины в Евросоюз. Эмбарго на поставку украинского зерна, введенного по просьбе Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, действовало до 15 сентября. Польша, не дожидаясь решения Еврокомиссии, запретила его ввоз на территорию страны.

Украину такой сценарий, понятно, не устраивает. Киев готовит иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против стран ЕС из-за продления ими зернового эмбарго вопреки решению Еврокомиссии.

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#ес
#евросоюз
#киев
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Служба госбезопасности Грузии заявила, что в стране готовится «евромайдан»
18 сентября 2023, 12:53

Фото: istock / dvulikaia

Служба государственной безопасности Грузии на своем официальном сайте заявила, что группа лиц планирует утроить беспорядки для свержения власти насильственным путем.
Авторами плана ведомство назвало бывшего заместителя главы МВД Георгия Лорткипанидзе, который работал во время президентства Михаила Саакашвили, командира «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили и бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина. СГБ утверждает, что преступная группа рассматривает сценарий, схожий с Евромайдом на Украине.

Сообщается, что началом деструктивных процессов станет период октября-декабря, так как тогда будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза по вопросу получения Грузией статуса кандидата для вступления в ЕС.

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