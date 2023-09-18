«Никогда не сработает»: депутат Чепа оценил «формулу мира» Зеленского

Фото: сайт Кремля
«Формула мира», которую выдвинул Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН, «никогда не сработает». Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он уточнил, что у этой формулы нет перспективы, поскольку Украина настроена на оттягивание момента проведения переговоров.
При этом, Чепа рассказал RT, что другие страны, присутствующие на Генассамблее ООН, предложили свои варианты урегулирования ситуации на Украине. По его словам, в них рассматриваются совершенно противоположные украинским методы решения проблемы.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина не сможет привлечь к реализации своей «формулы мира» страны, которые имеют нейтральную позицию, касаемо сложившейся ситуации в стране.
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При этом, Чепа рассказал RT, что другие страны, присутствующие на Генассамблее ООН, предложили свои варианты урегулирования ситуации на Украине. По его словам, в них рассматриваются совершенно противоположные украинским методы решения проблемы.
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Анастасия Чинкова