Читатели американского издания Breitbart негативно оценили высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на провал контрнаступления».
«Против РФ не поможет никакое оружие. Заключите поскорее мир — хотя бы спасете побольше украинской молодежи», — написал комментатор с ником ex spook.
«Никто тебе ничего не должен, Зеленский, — ни оружия, ни денег. Может, пора уже попытаться найти общий язык с огромным соседом?», — призвал пользователь Eff Tupp.
«Уверен, Вашингтон посулил ему всякого. Они всегда так делают, а потом, когда ты уже не нужен, от тебя избавляются», — добавил CensoredNoLefty.
«Интересно, а бункер, как у Рейха, Байден ему выстроит?», — пошутил Dan Stansbury.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Rebelión: К Зеленскому пришло осознание, что изоляция Украины усиливается
Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ
ООН отреагировала на критику Подоляка
«Никто тебе ничего не должен, Зеленский, — ни оружия, ни денег. Может, пора уже попытаться найти общий язык с огромным соседом?», — призвал пользователь Eff Tupp.
«Интересно, а бункер, как у Рейха, Байден ему выстроит?», — пошутил Dan Stansbury.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Rebelión: К Зеленскому пришло осознание, что изоляция Украины усиливается
Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ
ООН отреагировала на критику Подоляка
Диана Аванесян