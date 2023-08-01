«Никуда не денется»: Байден унизил Зеленского одной фразой

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На саммите НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский принялся возмущаться, что Украину так и не приняли в альянс, однако, Джо Байден ловко поставил его на место одной фразой, пишет колумнист Александер Марковски в American Thinker.
12 июля на саммите НАТО американский лидер пошутил, что Вашингтон «никуда не денется» от Киева, ведь Украина уже «застряла» с США.
Западу выгодно, что с ядерной державой сражаются украинцы, а они лишь наблюдают со стороны. Союзник в виде Украины, ведущей вооруженный конфликт с Россией, членам НАТО совершенно не нужен, заключил обозреватель.
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«Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему его место. Говоря недипломатически, вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо», - прокомментировал ситуацию Марковски.
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Евгения Парфентьева