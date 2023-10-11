Никулин: Третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке

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Израиль нанёс удар по Ливану в ответ на запуск противотанковой ракеты. Ранее в «Хезболле» заявили, что готовы вступить в войну с Израилем только в случае, если тот предпримет какие-либо действия против Ливана.
«Если Израиль вторгнется в сектор Газа, скорее всего, “Хезболла” ударит с севера, а “Хезболла” – это ещё более мощная организация, чем “ХАМАС”, с большим боевым опытом. Израиль неоднократно пытался её разгромить в Ливане, но каждый раз это заканчивалось для него поражением. “Хезболла” владеет современной тактикой в отличие от израильской армии. Если “Хезболла” вступит в бой, то израильская территория будет практически простреливаться со всех сторон», — сказал Никулин.
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Эксперт подчеркнул, что если события и дальше будут разворачиваться по нынешнему сценарию, мир не далёк от третьей мировой войны.
«Уже есть две противоборствующие группировки: с одной стороны, — арабские страны: Иран и Турция, с другой – коллективный Запад. Как говорил Бисмарк: “Мировая война начнётся из-за какой-нибудь глупости на Балканах”. Теперь же можно сказать, что третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке», — добавил Игорь Никулин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова