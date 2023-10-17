Никулин: Ядерное оружие сдерживает мир от третьей мировой войны

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Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отзыв документа позволит понять США, что «гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит». Володин подчеркнул, что отзыв ратификации обеспечит национальную безопасность России.
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин отметил, что мир находится в опасной ситуации из-за распространения ядерного оружия. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
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Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин отметил, что мир находится в опасной ситуации из-за распространения ядерного оружия. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Часы судного дня ещё не пробили, но мы находимся в опасной ситуации. Это связано с распространением ядерного оружия <…> Против этого и выступает ООН, они заявляют о нераспространении ядерного оружия, и все страны обязались не распространять более. Хотя у каждого правила есть исключение: тот же Израиль и Пакистан получили оружие, можно сказать, нелегально», — сказал Никулин.При этом, специалист подчеркнул, что ядерное оружие всё считается сдерживающим. По его мнению, именно благодаря этому мир избежал третьей мировой войны.
«Я считаю, что ядерное оружие оберегло человечество от третьей мировой войны. По крайней мере, лет 80 оберегает, ведь если бы ядерного оружия не было, то третья мировая война уже давно состоялась бы с учётом противостояния держав. То есть это всё-таки оружие сдерживания», — добавил Никулин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова