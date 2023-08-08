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Нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил, что США уже неоднократно избавлялись от глав государств, то же они сделают и с Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт убеждён, что переговоры по решению конфликта должны проходить исключительно между Россией и США, без участия Украины. И они произойдут скоро, поскольку у Украины больше нет сил для ведения боевых действий, они находятся в тупиковой ситуации.
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