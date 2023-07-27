Нижний Новгород и африканский город Браззавиль стали побратимами

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На форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал с мэром города Браззавиля Республики Конго Дьедонне Бантсимбой соглашение об установлении между городами статуса побратимов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Сообщается, что у Нижнего Новгорода уже есть 20 городов-побратимов и пять городов-партнёров. Браззавиль стал 21 и единственным на африканском континенте.
Шалабаев отметил, что города имеют много схожего. Они являются крупными экономическими центрами, в них развита промышленность, сфера образования, чтятся древние культурные традиции. Глава региона считает, что сотрудничество принесёт много полезного разным сферам этих городов.
Он также привёл пример сотрудничества. В Браззавиле много интересных памятников истории и культуры, которые могут привлечь туристов, а в Нижнем Новгороде, в свою очередь, много высших учебных заведений, студентами которых являются приехавшая из Республики Конго молодёжь. То есть будут активно развиваться сферы туризма, образования и другие.
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Шалабаев отметил, что города имеют много схожего. Они являются крупными экономическими центрами, в них развита промышленность, сфера образования, чтятся древние культурные традиции. Глава региона считает, что сотрудничество принесёт много полезного разным сферам этих городов.
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Анастасия Чинкова