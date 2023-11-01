«Низшая бесправная раса»: как посол Израиля перепутал «знак позора» с символом евреев

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Сотрудники постпредства Израиля при ООН надели на себя желтые звезды. Шестиконечные символы нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста. Редакция «Радио 1» расскажет, что означает выходка делегации, и из-за чего между Тель-Авивом и ООН возникли разногласия.
Постпред Израиля в ООН надел «желтую звезду»
В ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН, постпред Израиля Гилад Эрдан надел шестиконечную звезду на пиджак и заявил, что он не будет снимать ее, пока Совет Безопасности ООН решительно не осудит действия палестинского движения «ХАМАС» за вторжение на территорию Израиля.
После его речи, вся израильская делегация надела звезды. Эрдан добавил, что этот элемент станет символом гордости и напоминанием о том, что израильский народ «поклялся защищать себя и биться».
Что означают желтые звезды
В период с 1939 по 1945 годы на территории нацистской Германии евреев обязывали надевать отличительные знаки и повязки, благодаря которым определялась их национальная принадлежность. Ношение опознавательных знаков в виде звезд делало евреев легкой добычей для нацистов-преследователей.
Отличительный знак для евреев предложил использовать Рейнхард Гейдрих. Надевать на рукава повязки и шестиконечные звезды требовали от всех евреев, чей возраст был больше 12 лет. Периодически проходили рейды, граждан могли остановить на улице, и если выяснилось, что еврей не надел специальный знак, его могли оштрафовать, лишить свободы или вовсе расстрелять. Прежде допускались различные вариации символов, которые свидетельствовали о национальной принадлежности к евреям. В 1941 году представителям нации было приказано носить шестиконечную желтую звезду, которая стала символом Холокоста.
Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду
В России осудили выходку израильской делегации
Российский телеведущий, политолог Руслан Осташко заявил, что члены израильской делегации плохо учили историю, если полагают, что желтые звезды, которые они надели в ходе заседания Совбеза ООН, являются символами евреев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Осташко пояснил, что шестиугольными звездами немецкие нацисты маркировали евреев, чтобы подчеркнуть их статус как низшей бесправной расы, а саму звезду еще называли «знаком позора».
Телеведущий подчеркнул, что подобная выходка является насмешкой над трагическим прошлым народа.
Израиль осудил принятую резолюцию ООН о перемирии с Палестиной
Причина, по которой между ООН и Израилем возникли недопонимания, состоит в принятой резолюции по ближневосточному конфликту. Генассамблея ООН призвала Израиль прекратить огонь в секторе Газа и остановить военные действия в анклаве. В подготовке проекта резолюции участвовали более 40 стран. Против перемирия проголосовали США и Израиль.
Тель-Авив принятую резолюцию отверг, заявив, что Израиль намерен полностью уничтожить военный потенциал руководящей в секторе Газа палестинской группировки ХАМАС, и будет продолжать военные действия до достижения целей.
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