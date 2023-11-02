NK: Япония рискует потерять важные ресурсы из-за санкций против России

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Япония может потерять важные ресурсы из-за антироссийский санкций, об этом пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.
«Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос. С момента введения санкций в эти проекты по разработке ресурсов вошли страны, не участвующие в ограничениях», - прокомментировал ситуацию профессор.
По его словам, японский автомобильный рынок уже понёс серьезные убытки, когда из-за санкций потерял одного из своих главных покупателей - Россию. Если Япония также решит приостановить своё участие в проекте по добыче природного газа «Сахалин-2», то это окажет ещё более сильное влияние на экономику страны.
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Евгения Парфентьева