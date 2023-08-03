Радио1
Главная / Новости / Политика/ Норвегия попала перечень недружественных государств для России

Норвегия попала перечень недружественных государств для России

03 августа 2023, 10:05

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия попала в перечень недружественных стран для России. Об этом сообщили в Кабмине.
«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что включенные в список недружественных стран дипмиссии не могут нанимать в посольства, консульства не могут нанимать сотрудников, находящихся в России. Таким образом, в утвержденном правительством перечне указывается число физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Лимит Норвегии составил 27 человек.


В ведомстве также напомнили, что список может расширяться спри продолжающихся враждебных действиях иностранных государств против России. На данный момент ограничения действуют в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.

Читайте также:

Володин призвал Запад и США компенсировать нанесенный Африке ущерб

Россияне массово перестали ездить в Европу

НАТО провоцирует новую холодную войну



#норвегия
#сша
#человек
#ограничения
Читайте нас в
Германия понесла тяжелые последствия из-за отказа от российского газа
JB Press: Германия пришла к экономическому спаду из-за отказа от газа РФ
03 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/ MikeMareen

Отказ немецких властей от российского газа привел к экономическому спаду, который вызвал подъем ультраправых сил. Об этом сообщает издание JB Press.
По мнению автора статьи, Германия снова рискует превратиться в «больного человека Европы». 

Экономическое будущее Германии лишено оптимизма, так как отказ властей от российского газа сильно сказался на химической промышленности. Такая отрасль в Германии считается самой прибыльной для немецкой экономики. Отмечается, что цены на газ в Катаре или Норвегии гораздо выше, чем в России и постоянно растут, что не позволяет Берлину закупать топливо у них. 

Читайте также: 

Дизельное топливо достигло рекордных цен

Россия отправила рекордное суточное количество газа в Китай

Австрийский концерн OMV будет закупать газ у России, несмотря на санкции
#санкции
#топливо
#газ
#цены
#германия
Читайте нас в
Украина подтвердила причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост
Секретарь СНБО Украины Данилов подтвердил причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост
03 августа 2023, 09:58

Фото: iStock/ alzay

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ участвовала и в первой, и во второй атаке на Крымский мост, которая произошла 17 июля.
Он также заявил, что Киев не вправе применять вооружение, поставленное западными союзниками для ударов по российским территориям, но отметил, что такие ограничения не распространяются на продукцию украинского ВПК. 

По его словам, Киев не получал никаких запретов, связанных с применением  оружия, которое производится на территории Украины. Поэтому, ВСУ продолжат использовать такие типы вооружений для осуществления последующих атак. 
 
Читайте также: 

Зеленский умудрился разозлить своих союзников из НАТО, включая США

На Украине опровергли план на случай смерти Зеленского

ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области

#вооружение
#ограничения
#нато
#всу
#зеленский
#киев
Читайте нас в
Анкара высказалась о планах на визит Путина в Турцию
В Турции не исключили подписание соглашений о сотрудничестве в ходе планируемого визита Путина
03 августа 2023, 09:47

Фото: сайт Кремля

Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе грядущего визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщил изданию РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы, лидеры стран договорились о визите российского главы в Турцию.

Собеседник издания сообщил, что существует вероятность подписания соглашений о сотрудничестве между Анкарой и Москвой, в рамках встречи лидеров. Он также сообщил, что повестка встречи станет более конкретной, когда станет известна дата визита Владимира Путина в страну. 

Читайте также: 

Турция вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян

Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной картой Troy

Дипломат Корчмарь объяснил, зачем Эрдогану личная встреча с Путиным
#владимир путин
#турция
#встреча
#переговоры
Читайте нас в
Володин призвал Запад и США компенсировать нанесенный Африке ущерб
Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб
03 августа 2023, 09:25

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, Великобритания и Франция должны компенсировать странам Африки тот ущерб, который они им нанесли. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По его словам, рассмотрением вопроса о возмещении ущерба Африке, должна заняться ООН. Африканские народы имеют право на то, чтобы получить компенсацию за те убытки, которые они потерпели от США, Британии и Франции.  

Володин отметил, что указанные страны угнетают африканский континент и достигли своего благополучия лишь благодаря гонению народов Африки. В настоящее время, США используют сырьевые ресурсы этих стран. 

Читайте также: 

Володин обвинил Киев в торговле детьми

Депутаты Госдумы не смогут выезжать в зону СВО без согласования с Шойгу

Украина падет без западных денег
#сша
#страны
#право
#оон
#володин
Читайте нас в
Бомбы для ВСУ печатают на 3D-принтере
Economist: Украина печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере
03 августа 2023, 09:07

Фото: iStock/ Kamila Kozioł

Украина печатает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ, оболочки к ним поступают из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, пишет британский журнал Economist.
Авторы статьи заявили, что причиной изготовления боеприпасов на принтерах является их низкая стоимость. Это создает значительное преимущество при выборе производства вооружения. Сообщается, что за неделю можно изготовить более тысяч корпусов для бомб.  

По информации журнала, оболочки для боеприпасов проходят таможенный контроль под видом корпусов для детских игрушек. При этом, поставки на Украину идут из разных стран, что затрудняет логистику и затягивает сроки их фактического прибытия. 

Читайте также: 

В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники на Украину

ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб
#контроль
#поставки
#вооружения
#украина
Читайте нас в
Производитель Jacobs прекратит продажу западных брендов кофе в России
Производитель кофе Jacobs выведет из России иностранные бренды до конца года
03 августа 2023, 08:24

Фото: iStock/butenkow

Компания JDE Peet''s решила сократить деятельность в России. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года.
На российском рынке до конца 2023 года планируется прекращение реализации всей продукции торговых марок  Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts. Соответствующее решение приняла американо-голландская JDE Peet's.

По данным отчета компании, организация уже понесла существенные убытки из-за ребрендинга продукции в РФ. Также, о сумме ущерба в размере в 185 миллионов евро заявил гендиректор компании Фабьен Саймон. 

Ранее сообщалось о продаже бизнеса в России владельцем брендов Zewa, Libresse и Libero. Все предприятия на территории Россиипрекратили свою деятельность.

Читайте также: 

На рынок России вышел китайский конкурент Tesla Model 3

Доли компаний Danone и "Балтика" временно передаются Росимуществу

Три зарубежных автоконцерна пока не решили судьбу своих заводов в России
#рынок
#компании
#предприятия
#рф
Читайте нас в
В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники на Украину
Гагин: Поставки западной военной техники на Украину сократились
03 августа 2023, 08:14

Фото: iStock/Alexey Molotov

Советник Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на территорию Украины сократились поставки западной военной техники. Об этом пишет издание РИА Новости.
По его словам, европейские страны стали все больше выражать недовольство по поводу помощи Украине. В связи с нарастающим негодованием, поставки военной техники Киеву существенно сократились.

Гагин также выразил сомнения относительно поставок Украине боевых самолетов. Он отметил, что потеря истребителей ударит по военной промышленности США, на что они наверняка не готовы пойти. Практически все страны возмущаются необходимостью продолжать оказывать Киеву помощь, заключил он. 

Читайте также: 

ВСУ потеряли пятую часть оружия и техники еще в первые две недели контрнаступления

Из-за конфликта с Россией США превратили Украину в кладбище

Российский «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ

#сша
#помощь
#страны
#поставки
#всу
Читайте нас в
Боррель рассказал о планах России по экспорту зерна
Боррель: Россия делает страны зависимыми, продавая им дешевое зерно
03 августа 2023, 07:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.
По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.

Боррель также отметил, что в отношении российского экспорта удобрений и продовольствия санкции ведены не были. Он также заверил, что ЕС предпринимал усилия, чтобы рестрикции не коснулись обеспечения продовольствием третьих стран. 

Читайте также: 

«Евробарометр»: 64% граждан Евросоюза поддержали поставку вооружения Украине в мае–июне 2023 года

Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

ЕС намерен увеличить поддержку Украины из-за событий в России

#россия
#санкции
#зерно
#продовольствие
#сделки
#ес
Читайте нас в
НАТО провоцирует новую холодную войну
Посол КНР Чжан: НАТО может спровоцировать новую холодную войну
03 августа 2023, 07:11

Фото: iStock/Sky_Blue

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО, путем расширения организации.
По его мнению, продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион способствует возникновению ряда напряженностей. К последствиям он отнес гонку вооружений и усиливающийся дефицит доверия. 

Ханьхуэй заявил, что альянс провоцирует новую холодную войну, создавая конфронтацию между лагерями. Также, по мнению посла, причиной усугубления украинского кризиса стало НАТО и стремление альянса к расширению. Он отметил, что в мировом сообществе продвижение организации на восток не заручается поддержкой, некоторые страны-члены также выступают против таких тенденций.

Читайте также: 

Востоковед Маслов: Союз России и Китая – стратегический

В Петербурге заработал китайский визовый центр

В Китае детям запретят пользоваться смартфоном и интернетом более 2 часов в день
#страны
#регион
#дефицит
#нато
#китай
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников