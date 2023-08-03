Норвегия попала перечень недружественных государств для России

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Норвегия попала в перечень недружественных стран для России. Об этом сообщили в Кабмине.
«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», - говорится в сообщении.
Уточняется, что включенные в список недружественных стран дипмиссии не могут нанимать в посольства, консульства не могут нанимать сотрудников, находящихся в России. Таким образом, в утвержденном правительством перечне указывается число физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Лимит Норвегии составил 27 человек.
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