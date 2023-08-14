Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов

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Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. Об этом сообщает правительство Норвегии.
Сообщается, что поставка системы будет происходить через Международный фонд поддержки Украины.
Напомним, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».
Ранее республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
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Напомним, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».
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Екатерина Коршунова