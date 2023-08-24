Норвегия приняла решение о поставках Украине истребителей F-16

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Норвегия поставит Украине американские истребители F-16. Об этом сообщил местный телеканал TV2.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. В результате переговоров, обе страны приняли решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Однако Дания поставила ряд условий, а именно запрет на использования этих самолётов вне зоны Украины. Кроме того, позднее стало известно о намерениях Греции обучить украинских лётчиков управлению истребителями такого типа.
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Анастасия Чинкова