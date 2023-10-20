Норвегия заплатит украинским беженцам 1500 евро, чтобы они уехали на родину

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Норвегия будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. Об этом говорится на официальном сайте правительства страны.
«Если у Вас есть вид на жительство в статусе беженца, вы можете потерять его, если добровольно вернетесь на родину», — уточнятся в документе.
При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.
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Элина Позднякова