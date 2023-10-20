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Норвегия заплатит украинским беженцам 1500 евро, чтобы они уехали на родину

20 октября 2023, 14:31
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. Об этом говорится на официальном сайте правительства страны.
«Если у Вас есть вид на жительство в статусе беженца, вы можете потерять его, если добровольно вернетесь на родину», — уточнятся в документе.

При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.


Таким образом, беженец в случае своего возвращения в Норвегию менее чем через 12 месяцев должен будет заплатить 1200 евро, 855 евро – если был там от года до полутора, 427 евро – от полутора года до двух. Если беженец пробудет на Украине более двух лет, ему ничего не придется возвращать при возвращении в страну.

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#евро
#человек
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Песков заявил, что Россия следит за действиями США
Ситуация между РФ и США де-юро выровнялась после отзыва ратификации ДВЗЯИ
20 октября 2023, 14:34

Фото: kremlin.ru

Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы - и Америка, и Россия - являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем» , - так Песков прокомментировал испытания на ядерном полигоне в Неваде, которые провели США.

18 октября Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он также отметил, что РФ отзывает ДВЗЯИ по причине обеспечения безопасности страны.

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#сша
#россия
#испытания
#законопроект
#дмитрий песков
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В Кремле прокомментировали слова Байдена о схожести России и ХАМАС
Песков заявил, что в Кремле слова Байдена о Путине и ХАМАС считают неприемлемыми
20 октября 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Кремль считает неприемлемыми обвинения в отношении России и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости. Ранее президента США Джо Байден сравнил политику РФ с действиями ХАМАС.

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», – сказал представитель Кремля.
Он также заявил, что нынешняя обстановка в мире крайне сложная, имея в виду и войну на Ближнем Востоке, и подобные эмоциональные высказывания лидеров стран неприемлемы для ответственных лидеров государств.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков затруднился ответить, кто представит Россию на предстоящем саммите по урегулированию палестино-израильского конфликта. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#джозеф байден
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Экс-разведчик Риттер считает, что США не могут выиграть в войне с Россией
20 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/donfiore

США не имеют возможностей для того, чтобы одержать победу над Россией на поле боя. Такое мнение выразил. Бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Сегодня у нас буквально всего один конфликт, и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх», - заявил Риттер в интервью Redacted.

При этом он подчеркнул, что США могут вести войну, однако выиграть ее не могут. Таким образом, Риттер уверен, что Штаты не смогут победить в войне с любым противником, имеющим малейший военный потенциал. США очень слабы, заключил Риттер.

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Песков не смог сказать, кто представит Россию на саммите по сектору Газа
20 октября 2023, 14:09

Фото: iStock/ffikretow

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился сказать, кто представит Россию на предстоящем саммите по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Напомним, что саммит состоится в субботу, 21 октября, в столице Египта – Каире. Участие подтвердили свыше 30 стран и три международные организации.

Общаясь с журналистами, Песков не смог точно сказать, кто представит Россию на мероприятии. Он сообщил, что ему необходимо уточнить эту информацию, а затем порекомендовал обращаться с такими вопросами в российский МИД. 

Ранее Песков рассказал, что ситуация на Ближнем Востоке опасна расширением конфликта за пределами Израиля и Палестины. 

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#саммит
#палестина
#израиль
#россия
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Евродепутат Томак назвал Россию угрозой для евровыборов 2024 года
20 октября 2023, 14:09

Фото: istockphoto.com/Callan Quinn

Депутат Европейского парламента от Румынии Эуджен Томак заявил, что Россия является угрозой европейских выборов 2024 года из-за возможности вмешательства Москвы в этот процесс.
«Россия представляет самую страшную угрозу. Москва, несомненно, попытается вмешаться в выборы в Европарламент. С этой целью она будет выделять огромные суммы, используя манипуляцию в качестве оружия», — приводит RT слова Томака.

Вместе с тем, парламентарий поинтересовался, каким образом Еврокомиссия намерена обеспечивать безопасность, честность и прозрачность предстоящих выборов.

Кроме того, на Западе всё чаще распространяется слух о намерениях России применить ядерное оружие против Украины и некоторых стран-участниц НАТО. Такое мнение высказывают различные политологи, журналисты, политики и военные эксперты, основываясь на откровенных домыслах и фейках. Как передают argumenti.ru, представитель американский корпорации RAND Эдвардс Гейст уже заявлял, что из-за наращивания Москвой и Пекином ядерного потенциала у Штатов могут возникнуть серьёзные проблемы.

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#выборы
#россия
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#ядерное европа
#политика
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Песков: Планы провести большую пресс-конференцию Путина есть
20 октября 2023, 13:50

Фото: kremlin.ru

В Кремле есть планы по проведению большой пресс-конференции главы РФ Владимира Путина, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Вчера Владимир Путин провел заседание Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ, посвящённое вопросам развития и оснащения спортивной инфраструктуры. На ней глава государства потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных российских спортсменов. Путин дал соответствующее поручение Министерству спорта и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку.

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#рф
#дмитрий песков
#пресс-конференция
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В Израиле принято решение о начале наземной операции в Газе
Посол Израиля в РФ Бен Цви: решение о начале наземной операции в Газе принято
20 октября 2023, 13:49

Фото: iStock/e-crow

Уже принято решение о начале проведения Израилем наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются. Об этом рассказал израильский посол в России Александр Бен Цви.
«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников», - передает ТАСС слова дипломата.

Он также уточнил, что без проведения наземной операции в Газе решить поставленные задачи невозможно. Однако сроки проведения операции Бен Цви не уточнил.

Израиль вносит в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа коррективы под влиянием США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Авторы отмечают, что фиксируются изменения планов израильского военного командования в отношении проведения наземной операции в секторе Газа. По их мнению, операция может начаться раньше, однако дольше длиться.


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#израиль
#операции
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Лозанский: Байден пугает американцев Путиным, чтобы выбить деньги для Украины
Американист Лозанский объяснил, зачем Байден сравнил Путина с ХАМАС
20 октября 2023, 13:46

Фото: kremlin

Кремль считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС. Об этом сообщил пресс0-серктарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден в обращении к нации заявил, что ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть «нечто общее». Он также назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды Америке.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский объяснил, что таким образом Байден планирует запугать народ и выманить денег для Украины. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1»
«Да, Байден сравнил Путина с ХАМАСом, вот такое у Байдена мировоззрение. Он постоянно говорит, что если Путин победит на Украине, то дальше он пойдёт на Прибалтику, на Польшу и доберётся до Америки. Так он пугает американцев и так он выпрашивает деньги для Украины», — сказал Эдуард Лозанский. 
Эксперт также отметил плачевное состояние действующего лидера, отметив, что по-прежнему никто из народа не видит его на втором президентском сроке.

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#деньги
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#байден
#украина
#хамас
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Военный эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне
Военный эксперт Сивков: Испытания в Неваде провоцируют ядерную гонку между США и РФ
20 октября 2023, 13:12

Фото: istock / vadimrysev

Проведенные испытания на полигоне в Неваде провоцируют «ядерную гонку» США и России. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, пишет РИА «Новости».
В штате Невада на военном полигоне провели испытания, в ходе которых был спровоцирован подземный химический взрыв. Целью испытаний США стало выявление маломощных ядерных взрывов по всему миру.

«Прямой конфликт Вашингтона и Москвы практически неизбежно приведёт к применению ядерного оружия с гарантированным взаимоуничтожением сторон», – заявил Сивков.
Эксперт выразил опасения по поводу актуализации «ядерной повести», нарастающей напряженности по всему миру и угрозы реального применения ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке.

Сивков подытожил, что в таких условиях Россия должна быть уверена, что ядерное оружие, находящееся в арсенале страны, боеспособно. 

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что США демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после отзыва Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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#россия
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