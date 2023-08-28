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Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что призвала главу Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
Об это венгерский лидер заявила в интервью изданию Index.
Глава Венгрии также отметила, что готова присоединиться к переговорам по «формуле мира».
Ранее кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что единственная сторона, которая выигрывает от затянувшегося конфликта на Украине - это Китай. Кандидат в президенты хочет пойти на выгодные договоренности с Россией, которую он пообещал посетить в 2025 году, и принести мир на Украину.
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«Война продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту (Зеленскому) как публично, так и с глазу на глаз», - прокомментировала ситуацию Новак.
Ранее кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что единственная сторона, которая выигрывает от затянувшегося конфликта на Украине - это Китай. Кандидат в президенты хочет пойти на выгодные договоренности с Россией, которую он пообещал посетить в 2025 году, и принести мир на Украину.
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Евгения Парфентьева