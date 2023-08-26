Новак заявила о скорых переменах в урегулировании украинского конфликта

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Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в урегулировании украинского конфликта скоро наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане на данный момент нет. Об этом Новак сообщила в интервью итальянской газете il Messaggero.
Ранее выяснилось, что президент США Джо Байден может склонить Украину к переговорам с Россией во время предвыборной кампании 2024 года. Причиной таких действий главы США может стать отсутствие успехов у ВСУ, в частности, во время проведения контрнаступления.
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