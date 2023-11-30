«Новые олигархи»: На Украине рассказали, кто погубит страну

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Окружение украинского президента Владимира Зеленского может превратить в новую олигархию, что очень пугает политических активистов, об этом пишет издание Financial Times.
«Другой причиной для беспокойства (украинских борцов с коррупцией) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», - прокомментировали ситуацию в издании.
По словам украинской политической активистки Дарьи Калинюк, приближённые Владимира Зеленского могут стать «новыми олигархами», воспользовавшись теми открытыми схемами для хищения средств, которые не регламентированы украинским законодательством.
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Евгения Парфентьева