Новый конвой с гуманитарным грузом отправится из Франции на Донбасс

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Из Франции в ближайшее время будет отправлен второй конвой с гуманитарной помощью для жителей республик Донбасса. Ее собрали европейские волонтеры.
Всего было организовано 30 пунктов сбора, помощь в которые поступала из восьми стран Европы, рассказала ТАСС глава ассоциации SOS Donbass Елена Новикова-Берне. По ее словам, груз включает в себя 30 инвалидных кресел, 170 ходунков, пять больничных кресел, тонну корма для животных, медикаменты, перевязочные материалы, мелкую бытовую технику, одежду и продукты питания. Елена Новикова-Берне подчеркнула, что это лишь часть грузов. Остальные будут доставлены позже, когда организуют полноценный конвой. Сейчас не хватило денег на аренду подходящей фуры.
По словам главы волонтерской ассоциации, уже начались проблемы со стороны Эстонии, где конвой будет пересекать российскую границу. Эстонцы отказались оформлять таможенную декларацию. Пришлось срочно искать брокера, который сумел быстро подготовить нужные документы. Елена Новикова-Берне говорит, что волонтеры уже готовы и к другим препонам со стороны «просвещенной Европы».
Всего в ЛНР, ДНР и Мариуполь будет на этот раз доставлено около 20 тонн гуманитарных грузов.
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По словам главы волонтерской ассоциации, уже начались проблемы со стороны Эстонии, где конвой будет пересекать российскую границу. Эстонцы отказались оформлять таможенную декларацию. Пришлось срочно искать брокера, который сумел быстро подготовить нужные документы. Елена Новикова-Берне говорит, что волонтеры уже готовы и к другим препонам со стороны «просвещенной Европы».
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Александр Бойцов