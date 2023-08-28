Новый мэр Перми получил в подарок молот «для выбивания дури»

Фото: Пермская городская дума
Вступил в должность новый глава Перми Эдуард Соснин. На церемонии инаугурации губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил ему книгу по истории города и региона и молот «для выбивания чиновничьей дури».
Новый руководитель города принес присягу, ему были вручены соответствующее удостоверение и нагрудный знак. Соснин пообещал следить за соблюдением Конституции и делать все возможное для процветания города и его жителей. Глава региона, вручая новому мэру молот как символ несгибаемости и силы уральского характера, пожелал ему хранить и преумножать созданное предшественниками, развивать промышленный потенциал города, заботиться о комфорте пермяков.
Эдуард Соснин поблагодарил парламентариев, главу региона и жителей города за доверие. Он сказал, что осознает высокую ответственность перед горожанами и постарается сделать все, что от него зависит, чтобы Пермь росла и развивалась. Также он пообещал быть в постоянном контакте с пермяками, быть в курсе всех их нужд, проблем и пожеланий.
Читайте также:
Шувалов утверждён в должности главы городского округа Кашира
Представитель Подмосковья Тимченко стал секретарём территориального избиркома ДЭГ
Мособлдума утвердила кандидатуру Алексея Гержика на должность Зампреда Правительства региона
«Молот весит килограммов примерно 16-18. Помимо фитнеса, можно его использовать, чтобы дурь чиновничью из голов вышибать. А также пусть молот Вам помогает ковать будущее Перми и края. Успехов», — сказал Дмитрий Махонин.
Читайте также:
Шувалов утверждён в должности главы городского округа Кашира
Представитель Подмосковья Тимченко стал секретарём территориального избиркома ДЭГ
Мособлдума утвердила кандидатуру Алексея Гержика на должность Зампреда Правительства региона
Александр Бойцов