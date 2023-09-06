Новый министр обороны Украины предупредил о проведении аудита всех направлений

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о проведении аудита всех подведомственных направлений. Кроме того, будет разработана новая концепция трансформации Минобороны, пишет «Лига.net».
«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины — с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует издание слова Умерова.
Он добавил, что стратегия будет разработана в соответствие с нормами НАТО. По словам министра, приоритетным для министерства будет борьба с коррупцией и обеспечение украинских производителей максимально возможными контрактами.
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