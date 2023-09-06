Новый министр обороны Британии допустил глупую ошибку

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Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью радиостанции LBC перепутал военно-морские силы (ВМС) страны с военно-воздушными (ВВС).
Ранее эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн заявил, что отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса негативно скажется на Украине. Он уточнил, что нынешний министр Грант Шаппс не имеет военного опыта, который был у Уоллеса, поэтому кардинально поменяется политический стиль.
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