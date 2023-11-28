Новый пакет санкций ЕС позволит изымать у россиян недвижимость

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Готовящийся странами Евросоюза пакет антироссийских санкций позволит им изымать у россиян недвижимость, в числе которой крупнейшая крытая арена в столице Финляндии Helsinki Hall. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что речь идёт о двенадцатом пакете санкций в отношении России. Один из его пунктов позволит конфисковать недвижимость, которая принадлежит российским предпринимателям.
В частности речь идёт об изъятии ледовой арены Helsinki Hall в финской столице, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
По данным агентства, такие меры могут быть связаны с тем, что в настоящее время право владения на объект «заморожено» из-за санкционных ограничений, наложенных на российских бизнесменов.
В мэрии Хельсинки ранее заявляли, что арена является единственной крупной площадкой в городе. Однако из-за временных трудностей, она не может принимать исполнителей и гостей, что сказывается на культурной отрасли всей Финляндии.
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В частности речь идёт об изъятии ледовой арены Helsinki Hall в финской столице, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
В мэрии Хельсинки ранее заявляли, что арена является единственной крупной площадкой в городе. Однако из-за временных трудностей, она не может принимать исполнителей и гостей, что сказывается на культурной отрасли всей Финляндии.
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Анастасия Чинкова