Новый президент Аргентины Милей сделал первое заявление после избрания на пост

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Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что необходимо провести радикальные реформы в государстве и избавиться от всепроникающей роли страны. Об этом сообщает La Nacion.
Милей отметил, что обязательством аргентины является демократия, свободная торговля и мир.
«Ситуация драматична, нет места для постепенности, для половинных мер. <..> У Аргентины есть будущее и оно либеральное. <..> Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — заявил новый президент.
По результатам подсчетов 86,59%, Хавьер Милей, выступающий против вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с РФ, набрал 55,95% голосов.
Ранее сообщалось, что к 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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