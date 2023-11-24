«Новый союзник Путина и противник Украины»: чего ожидать от нового премьера Нидерландов

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В Нидерландах прошли парламентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, победу одержала партия ультраправого политика Герта Вилдерса. Редакция «Радио 1» расскажет, почему его сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом, что ждет Украину, и почему новый премьер не появляется на публике без бронежилета.
Парламентские выборы в Нидерландах
Согласно предварительным итогам голосования, победу на парламентских выборах в Нидерландах одержала правая «Партия Свободы», набравшая 35% голосов. Правящая в настоящее время фракция, главой которой является премьер-министр Марк Рютте, заручилась поддержкой лишь 23% избирателей.
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Взгляды Герта Вилдерса
Политик Герт Вилдерс славится своими скандальными высказываниями против Евросоюза и мигрантов. Он неоднократно призывал к выходу из организации и заявлял, что в стране необходимо пресечь любые проявления мусульманства. Вилдерс положительно высказывается о России и даже крепит к своему пиджаку значок с российским триколором. В 2018 году он посещал Москву, где встречался с представителями МИДа.
Отношение к украинским властям у политика негативное. Весной текущего года политик отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое проходило в Нидерландах. Кроме того, политик неоднократно выступал против открытия рынка Евросоюза для украинских фермеров и критиковал оказание военной и финансовой помощи Киеву.
Вилдерса часто называют «голландским Трампом» из-за его политических взглядов и окрашенных волос, напоминающих прическу американского экс-президента.
Герт Вилдерс: что о нем известно
Герт Вилдерс родился 6 сентября 1963 года в нидерландском городе Венло. Он был четвертым ребенком в семье. Еще до начала Второй мировой войны отец будущего политика был вынужден скрываться от нацистов и бежал из Германии. Будущий политик предполагает, что у отца могут быть еврейские корни.
Вилдерс учился в колледже, затем прошел курс подготовки в области страхования. Работать по специальности он не спешил и предпочел путешествовать. Перебиваясь случайными заработками, Герт переезжал из одной страны в другую. Больше всего ему полюбился Израиль, который он называет своим вторым домом.
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Вернувшись в Нидерланды, Вилдерс прошел службу в армии, затем заинтересовался политикой.
В 1997 году политик был избран в муниципальный совет от «Народной партии», затем стал депутатом Палаты представителей Генеральных штатов Нидерландов. В 2006 году Вилдерс основал собственную «Партию свободы», интересы которой продвигает до настоящего времени.
Герт Вилдерс более 15 лет живет на конспиративных квартирах, носит бронежилет со вшитыми пластинами и появляется на публике только в присутствии телохранителей. Опасения за свою жизнь не беспочвенны. Во время одного из турне, политика встретили недовольные жители с плакатами «Смерть Герту Вилдерсу», которые были оскорблены его взглядами относительно мусульман. Кроме того, в 2004 году был убит режиссер Тео ван Гог, который снял нашумевшую картину о жизни женщин в мусульманском обществе, что также стало причиной для волнений Вилдерса из-за его антиисламской риторики.
Позиция Вилдерса по Украине
Политик Герт Вилдерс неоднократно осуждал выделение помощи Украине. В частности, он выступал против передачи Киеву истребителей F-16.
«Наши Вооруженные Силы уже не в состоянии даже защитить собственную территорию, а мы отправляем в Украину дефицитную технику», – возмущался политик.
Отношения Вилдерса к России
Журналист Юлиан Репке заявил, что на фоне победы правой партии в Нидерландах, президенту России Владимиру Путину остается только наблюдать за тем, как продолжает рушиться поддержка Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По его мнению, Герт Вилдерс станет «еще одним союзником России».
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Анастасия Крестьянова