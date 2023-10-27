Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о необходимости разделения запроса администрации о выделении 105 миллиардов долларов помощи Израилю и Украине. Он также подчеркнул важность предоставления отчетности о том, как будут использованы средства, предназначенные для Украины.