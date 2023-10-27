Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о необходимости разделения запроса администрации о выделении 105 миллиардов долларов помощи Израилю и Украине. Он также подчеркнул важность предоставления отчетности о том, как будут использованы средства, предназначенные для Украины.
Спикер также заявил о важности разбора ситуации вокруг Украины и добавил, что России нельзя допустить успеха в текущем конфликте. Он выразил мнение, что запрос о помощи Израилю и Украине следует рассматривать отдельно, и в этом вопросе существует согласие среди республиканцев. При этом, он подчеркнул, что Израиль представляет собой отдельный аспект этой дискуссии.
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