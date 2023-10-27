Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение о заметном ослаблении когнитивных способностей президента Джо Байдена, подчеркнув, что это связано с возрастом.
«Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста... Это не личное оскорбление, это реальность», — сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, заметил ли он ухудшение когнитивных способностей у Джо Байдена.Майк Джонсон также упомянул, что после своей избрания на пост спикера палаты он посетил Белый дом и провел личный разговор с президентом Байденом в течение 15-20 минут. Он также выразил несогласие с Байденом по многим вопросам и охарактеризовал его президентство как провальное.
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