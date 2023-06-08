Новые модели лифтов разработали в Москве

Фото: РИА Новости/Новые модели скоростных лифтов разработали в МосквеЕвгений Одиноков
Московские производители представили новые модели скоростных лифтов с грузоподъемностью до двух тысяч килограммов
Новые модели скоростных лифтов разработали в Москве, об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, об этом сообщает телеканал «Москва 24».
По его словам, новые, усовершенствованные лифты смогут поднимать груз до двух тысяч килограммов. Он также отметил их современный дизайн и габариты и сообщил, что лифты данного вида будут производиться в количестве более 500 единиц в год.
Сообщается, что предприятие, запустившее производство таких грузоподъемных лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду стало первым в своей отрасли. Аналогов такому изобретению в России на данный момент нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что лифт №1 станции Долгопрудного теперь доступен для людей.
По его словам, новые, усовершенствованные лифты смогут поднимать груз до двух тысяч килограммов. Он также отметил их современный дизайн и габариты и сообщил, что лифты данного вида будут производиться в количестве более 500 единиц в год.
Ранее «Радио 1» сообщало, что лифт №1 станции Долгопрудного теперь доступен для людей.
Анастасия Крестьянова