Новые российские фрегаты вооружат «Цирконами»

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Кроме того, он подчеркнул, что военный флот РФ не будет отказываться от от крылатых ракет «Оникс» и «Калибр».
По его словам, дальность «Циркона» свыше 900 км, о которой сообщило Минобороны в связи с дальним походом фрегата «Адмирал Горшков» – не максимальная.
«Радио 1» сообщало, что 25 января корабль провёл успешные учения в Атлантике. Экипаж смоделировал пуск гиперзвуковой ракеты. Целью удара стал корабль условного противника на расстоянии более 900 км.
Как отметили в Минобороны, особенность ракет «Циркон» –возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО и ПРО.