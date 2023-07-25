Новые виды белорусских войск приступили занятиям с ЧВК «Вагнер»

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К занятиям с бойцами ЧВК «Вагнер» приступили новые виды войск армии Белоруссии, среди них инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, а также связисты. Об этом сообщает Минобороны страны.
«К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты», - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства Белоруссии.Кроме того, к обучению присоединились подразделения связи.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его начала напрягать деятельность ЧВК «Вагнер», желающей идти на Варшаву.
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Элина Позднякова