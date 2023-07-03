Новым послом Казахстана в России назначен бывший замгенсека СНГ Абаев

Фото: iStock/Rainer Puster
Указом Президента замгенсека СНГ Абаев стал послом Казахстана в России
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на должность посла в России назначен Даурен Абаев, который занимает пост заместителя генерального секретаря СНГ. Об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В заявлении президента говорится, что Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены ликвидировать канцелярию Назарбаева.
Читайте также:
В Совбезе РФ считают, что Запад пытается испортить отношения между Россией и Казахстаном
Казахстан сообщил об отсутствии запросов РФ на помощь ОДКБ в связи с попыткой мятежа
Казахстан на месяц запретил импорт российского авиатоплива
В заявлении президента говорится, что Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации.
Читайте также:
В Совбезе РФ считают, что Запад пытается испортить отношения между Россией и Казахстаном
Казахстан сообщил об отсутствии запросов РФ на помощь ОДКБ в связи с попыткой мятежа
Казахстан на месяц запретил импорт российского авиатоплива
Анастасия Крестьянова