NPK: Лидер норвежской партии Rødts («Красные») покинул пост после совершения кражи очков

Фото: istockphoto/sergeyryzhov
Глава норвежской партии Rødts («Красные») Бьёрнар Мокснес ушел в отставку после того, как украл пару солнечных очков из магазина в аэропорту Гардемуэн. Об этом сообщил телеканал NPK.
Бьёрнар Мокснес возглавлял партию Rødts в течение 11 лет. Теперь новым председателем станет Мари Сневе Мартинюссен. Она уже заявила, что Мокснес уже принял последствия своего проступка, и на этом вопрос закрыт. Бывший лидер сохранит свое членство в партии и место в парламенте Норвегии.
Читайте также:
Назван основной повод для отставки Бориса Джонсона
Политолог Оленченко предсказал, кто может занять место Трасс
Офис Зеленского принял отставку Арестовича с должности советника
Александр Бойцов