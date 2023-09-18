NTV: Решение о поставках Киеву ракет Taurus будет принято на днях

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Германия может принять решение о поставках на Украину ракет большой дальности Taurus в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.
Немецкий политик считает, что это оружие будет эффективным для разрушения коммуникаций в Крыму. Он также призвал Германию и других партнеров по НАТО заключить с Украиной соглашение об использовании этих ракет.
Кизеветтер надеется, что сегодня, 18 сентября, можно будет заметить прогресс в ООН. На следующий день состоится встреча в Рамштайне, на которой, по его словам, будут обнародованы некие нововведения. Депутат бундестага убежден, что еще до конца текущей недели станет известна точная дата поставки киевским властям первой партии ракет Taurus.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что немецкое правительство намерено принять решение о поставке Taurus на Украину через одну или две недели.
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Кизеветтер надеется, что сегодня, 18 сентября, можно будет заметить прогресс в ООН. На следующий день состоится встреча в Рамштайне, на которой, по его словам, будут обнародованы некие нововведения. Депутат бундестага убежден, что еще до конца текущей недели станет известна точная дата поставки киевским властям первой партии ракет Taurus.
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Александр Бойцов