Нуланд довели до отчаяния в Африке

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Заместитель главы госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере. Об этом пишет издание Grayzone, ссылаясь на собственный источник.
Собеседник издания сообщил, что Нуланд отправилась в тур по африканскому региону до начала военного мятежа в стране.
Заместитель главы американского госдепа и ее команда не были готовы к произошедшим в Нигере событиям, рассказал чиновник из ЮАР, который предпочел остаться анонимом. Он также отметил, что впервые видел делегацию в таком отчаянии, хотя занимает свой пост на протяжении 20 лет.
По словам высокопоставленного должностного лица ЮАР, перемены в Нигере застали Нуланд врасплох.
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Заместитель главы американского госдепа и ее команда не были готовы к произошедшим в Нигере событиям, рассказал чиновник из ЮАР, который предпочел остаться анонимом. Он также отметил, что впервые видел делегацию в таком отчаянии, хотя занимает свой пост на протяжении 20 лет.
По словам высокопоставленного должностного лица ЮАР, перемены в Нигере застали Нуланд врасплох.
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Анастасия Крестьянова