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Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшее время может отправиться в ЮАР с официальным визитом, пишет издание The Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.
По мнению авторов статьи, чиновники из США стараются склонить страну на сторону Запада, и отвернуть ЮАР от России.
В июне 2023 года четыре американских политика обратились к лидеру США Джо Байдену с просьбой отменить торговый саммит в ЮАР, поскольку он может послужить актом одобрения боевых действий, которые Россия проводит на Украине.
Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие во всех обсуждениях предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа.
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В июне 2023 года четыре американских политика обратились к лидеру США Джо Байдену с просьбой отменить торговый саммит в ЮАР, поскольку он может послужить актом одобрения боевых действий, которые Россия проводит на Украине.
«Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита», - отметил он.
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Евгения Парфентьева