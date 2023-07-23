NYP: Джо Байден «предсказал» собственную смерть больше 30 лет назад

Газета The New York Post нашла предсказание Джо Байдена о собственной смерти, которое он сделал еще в 1991 году во время выступления в Детройтском юридическом колледже. Тогдашний сенатор от штата Делавэр рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые пожизненно выполняют свои обязанности.
«Если судья Дэвид Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру», — отметил тогда Байден.
New York Post отмечает, что в своем «предсказании» Джо Байден ошибся сразу дважды: судья Саутер ушел на пенсию в 2009 году, а сам Байден не только жив, но и стал президентом США. Но, подчеркнули журналисты, вряд ли тогда он мог ответить на вопрос о собственной физической и умственной пригодности для занятия высшего поста в Америке.
Байден, который является самым пожилым президентом за всю историю США, вступил в должность 20 января 2021 года, и собирается баллотироваться на второй срок. На момент президентских выборов в 2024 году ему будет 82 года. А проблемы со здоровьем и памятью американский лидер испытывает уже сейчас.
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