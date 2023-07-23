NYP: Джо Байден «предсказал» собственную смерть больше 30 лет назад

Ранее в несколько столичных ресторанов поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. После этого, в целях обеспечения безопасности как посетителей, так и персонала заведений общепита, правоохранительные органы Москвы приняли решение об эвакуации всех находящихся в ресторане людей.По словам Никаса Сафронова, после того, как их с сыном вывели из ресторана, на место прибыли сотрудники полиции, которые должны провести проверку и разобраться в случившемся.Художник выразил мнение, что звонки о минировании — дело рук хулиганов, которые не должны остаться безнаказанными, поскольку представляют серьезную угрозу для безопасности москвичей.Читайте также:Брат Никаса Сафронова скончался из-за отравления водкой