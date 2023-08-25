NYT: Cпецслужбы США считают взрыв на борту самой вероятной версией произошедшего с самолетом Пригожина

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На борту самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина произошел взрыв. Данную версию, как наиболее вероятную причину крушения выдвинули спецслужбы США, пишет New York Times.
В свою очередь, газета The Washington Post пишет о том, что причинами крушения могли стать «катастрофический структурный сбой во время полета, взрыв на борту или намеренное ослабление деталей самолета перед вылетом, что привело к отделению крыльев или хвоста».
Крушение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина произошло 23 августа в Тверской области. Среди пассажиров числились сам Евгений Пригожин и ключевой командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
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Крушение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина произошло 23 августа в Тверской области. Среди пассажиров числились сам Евгений Пригожин и ключевой командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
Ранее представители американской разведки назвали возможные причины крушения самолета — по их мнению, это была взорвавшаяся бомба или «какая-то другая форма саботажа». При этом в Соединённых Штатах исключили версию о том, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», но уверены, что Пригожин, вероятнее всего, погиб.
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Артем Путинцев