NYT: Израиль тайно ищет поддержку для эвакуации сотен тысяч людей из Газы

США не могут назвать точные сроки завершения палестино-израильского конфликта, однако уверены, что положение Газы уже не будет таким, как до эскалации конфликта. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу CBS.