NYT: Израиль тайно ищет поддержку для эвакуации сотен тысяч людей из Газы

Фото: iStock/rrodrickbeiler
Израиль тайно пытается добиться международной поддержки для эвакуации сотен тысяч жителей сектора Газа в Египет. Об этом сообщает издание The New York Times.
При этом отмечается, что большая часть союзников, среди которых США и Великобритания, не поддерживают массовую эвакуацию, поскольку это может стать постоянной мерой.
Также и сами жители сектора Газа не желают переселяться, поскольку опасаются, что таким образом Израиль хочет навсегда выселить свыше двух миллионов палестинцев из анклава.
Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что с начала эскалации конфликта военными было нанесено свыше 2,5 тысяч ударов по территории сектора Газа.
Читайте также:
В Израиле заявили, что будут продолжать операцию в секторе Газа до победного конца
Израиль разрешит эвакуацию жителей северной части Газы на юг
В Израиле заявили о возможности ядерного удара по сектору Газа
Также и сами жители сектора Газа не желают переселяться, поскольку опасаются, что таким образом Израиль хочет навсегда выселить свыше двух миллионов палестинцев из анклава.
Читайте также:
В Израиле заявили, что будут продолжать операцию в секторе Газа до победного конца
Израиль разрешит эвакуацию жителей северной части Газы на юг
В Израиле заявили о возможности ядерного удара по сектору Газа
Анастасия Чинкова