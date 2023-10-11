NYT назвала четыре ошибки израильских спецслужб, которые привели к атаке ХАМАС

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Израиль недооценил угрозу со стороны Палестины и был чрезмерно уверен своим военным руководством, что стало главными причинами произошедшей атаки ХАМАС. Об этом сообщает The New York Times.
Издание выделяет четыре предполагаемых сбоя в системе безопасности Израиля, которые повлекли за собой вооружённое столкновение.
Также стало известно, что утром 7 октября разведка зафиксировала активность со стороны палестинских боевиков и послала сигнал тревоги подразделениям, находящимся на границе с сектором Газа. Однако реакции на него не последовало по неизвестным причинам.
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- Израильская разведка не могла в полной мере контролировать важные каналы связи, которые используются ХАМАС;
- Страна сильно зависит от оборудования,с помощью которого производится обследование границы. Палестинцы смогли отключить его, что создало ряд трудностей для Израиля;
- Командиры израильской армии находились на одной пограничной базе, которую захватили практически сразу же. Это стало препятствием для связи с остальными вооружёнными подразделениями армии Израиля;
- Правительство Израиля доверительно отнеслось к заявлениям палестинцев о невозможности атаки.
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Анастасия Чинкова