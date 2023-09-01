NYT: немецкие чиновники начали выступать за начало переговоров по Украине

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Некоторые немецкие чиновники уже начали выступать за мирные переговоры по решению конфликта на Украине, однако делают они это в частном порядке. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям.
«Немецкие чиновники жаждут переговорного решения и говорят о том, как можно было бы усадить Россию за стол переговоров, но делают это лишь в частном порядке и с доверенными специалистами аналитических центров», - говорится в материале издания.
По словам Пуглирин, в Германии и США начинает проявляться желание завершить конфликт. Объясняется это тем, что постепенно начинает угасать политическая воля к оказанию военной и финансовой поддержке Украины, которая оказалась бесконечной.
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