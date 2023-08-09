NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем

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Объединенные Арабские Эмираты все активнее в своей внешней политике сотрудничают с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — глава ОАЭ и ключевой союзник Вашингтона, вот уже два раза за минувший год приезжал в Россию для встреч с президентом Владимиром Путиным. А военно-воздушные силы ОАЭ и Китая уже в скором времени планируют провести первые в истории совместные учения.
New York Times констатирует, что Соединённым Штатам не удалось убедить Эмираты присоединиться к внешнеполитическому курсу вашингтонской администрации в том, что касается ограничения военных связей с Китаем и «изоляции» России.
По словам обозревателя, причиной разлада стала ядерная сделка, которую США заключили с Ираном за спиной ОАЭ. После Госдепартамент Штатов ввел ограничения на поставки техники в Эмираты.
Бланк подчеркнул, что после этих событий ОАЭ осознали, что «дружить» с США совершенно невыгодно, и потому стали постепенно разворачиваться к РФ и КНР.
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«Саудовская Аравия и ОАЭ, признавая многополярный мировой порядок, выстраивают свою политику в соответствии с интересами России и Китая, бросая вызов интересам США. По мере развития националистических проектов они будут оказывать существенное влияние на Ближний Восток и внешнюю политику США», — говорит политолог Джон Хоффман.
По словам обозревателя, причиной разлада стала ядерная сделка, которую США заключили с Ираном за спиной ОАЭ. После Госдепартамент Штатов ввел ограничения на поставки техники в Эмираты.
Бланк подчеркнул, что после этих событий ОАЭ осознали, что «дружить» с США совершенно невыгодно, и потому стали постепенно разворачиваться к РФ и КНР.
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Артем Путинцев