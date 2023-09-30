NYT: Палата представителей проголосовала за бюджет США без помощи Украине

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Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине, документ отправляется в Сенат. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванного американского конгрессмена.
Напомним, что в настоящее время в США разворачивается нестабильная ситуация из-за разногласий в принятии государственного бюджета. Так, законодатели и представители администрации США не могут прийти к выводу об объёмах финансирования, а часть конгрессменов категорически отказалась голосовать, если в проекте бюджета останутся средства для Украины.
Если в ближайшее время ни одна из партии не представит компромиссный вариант бюджета, федеральное правительство может приостановиться.
Белый дом в своей соцсети X ведёт подсчёт времени до предполагаемого «шатдауна». Каждый час выходит новый пост с обновлённым временем.
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Если в ближайшее время ни одна из партии не представит компромиссный вариант бюджета, федеральное правительство может приостановиться.
Белый дом в своей соцсети X ведёт подсчёт времени до предполагаемого «шатдауна». Каждый час выходит новый пост с обновлённым временем.
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Артем Путинцев