NYT: США не хотят давать Украине долгосрочные гарантии безопасности

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
В издании напомнили, что Израилю США предоставили 10-летнюю гарантию безопасности, однако, для Украины намерены разработать гораздо более краткосрочную модель.
По информации журналистов, на предстоящем саммите в Вильнюсе Киеву пообещают продолжение поставок вооружения и финансовую поддержку.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис заявил, что Петербургский международный экономический форум может стать площадкой для мирных инициатив.