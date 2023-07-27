NYT: США поделятся информацией о «военных преступлениях России на Украине» с МУС

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Президент США Джо Байден отдал негласное распоряжение о том, чтобы чиновники вашингтонской администрации начали делиться с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге имеющимися у них свидетельствами якобы имевших место военных преступлений РФ на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times.
По данным издания, такое решение Байден принял, несмотря на активное сопротивление Пентагона по данному вопросу. В американском военном ведомстве полагали, что сотрудничество официального Вашингтона с МУС станет прецедентом, который позволит в будущем привлекать к уголовной ответственности и американцев, в первую очередь военнослужащих армии США.
Источники NYT отмечают, что пока Вашингтон ничего не объявлял касательно изменения своей политики по отношению к Гааге, но члены Конгресса США об этом уже негласно оповещены.
Напомним, что США не являются членом Международного уголовного суда и не признают его юрисдикцию.
Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу, который вынес решение об «аресте» президента России Владимира Путина.
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Источники NYT отмечают, что пока Вашингтон ничего не объявлял касательно изменения своей политики по отношению к Гааге, но члены Конгресса США об этом уже негласно оповещены.
Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу, который вынес решение об «аресте» президента России Владимира Путина.
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Артем Путинцев