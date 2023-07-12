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NYT: В администрации США идут дебаты насчет передачи дальнобойных ракет Украине

12 июля 2023, 09:27

Фото: iStock/rarrarorro

Чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают вопрос поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS.

По словам собеседников американского издания, арсенал ракет у США относительно небольшой и оружие предназначено для других целей Пентагона.

В настоящее время в Белом доме идут дискуссии относительно поставок Украине ракет ATACMS, однако, их передача Киеву, поставит под угрозу вооруженные силы США, которые рассчитывают их применять в других точках. Издание подчеркивает, что США признают то, что Украина нуждается в ATACMS, но не спешат делиться данным видом оружия.

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#ракеты
#Украина
#США
#поставки оружия
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Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины
12 июля 2023, 09:54

Фото: iStock/YayaErnst

В Белом доме сообщили, что США и другие страны «Большой семерки» сегодня объявят о гарантиях безопасности для Украины.
По предварительной информации, Украине будет представлен план помощи в построении вооруженных сил, которые смогут сдерживать атаки и защищать свои территории.

Участники G7 проведут переговоры с Киевом по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Ранее Британская канцелярия сообщала, что G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине. Речь шла об обсуждении долгосрочной помощи Киеву. 

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#Белый дом
#Украина
#гарантии
#саммит
#НАТО
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Посольство Китая в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам
12 июля 2023, 09:41

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе.

В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены. По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена. 

Напомним, что в документе НАТО говорится о том, что Китай проводит политику принуждения и бросает вызов альянсу. 

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#Китай
#НАТО
#ЕС
#саммит
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Посол Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на конфронтацию с Россией
12 июля 2023, 09:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Саммит НАТО в Вильнюсе показал стремление североатлантического блока сосредоточить максимальное количество войск на границах с Россией. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что все заявления, прозвучавшие на саммите, только подчеркнули антироссийскую заряженность альянса. Он добавил, что на борьбу с Россией в настоящее время брошены все ресурсы НАТО, передает РИА Новости. Однако, добавил посол, это никак не скажется на уверенности нашей страны в правильности своих действий.

Анатолий Антонов также заявил, что нет никаких сомнений в том, что все задачи специальной военной операции будут выполнены. Агрессивные решения и заявления альянса не скажутся на позиции Москвы. При этом, отметил дипломат, США по сложившейся традиции пытаются переложить на Россию ответственность за кризис архитектуры безопасности в Европе. В Вашингтоне никак не могут смириться с утратой глобальной гегемонии, заключил посол.

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#саммит
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#сша
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Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине
12 июля 2023, 08:44

Фото: iStock/nevenmn

В канцелярии британского премьера Риши Сунака заявили, что сегодня Украина узнает гарантии безопасности, которые ей предоставят страны G7.
Сообщается, что будет подписана совместная декларация, в которой будут согласованы гарантии для Украины. Об этом сообщает телеграмм-канал KlymenkoTime.

По информации портала, декларация может предусматривать гарантии долгосрочной военной поддержки Киева со стороны членов объединения. В нее также войдут гарантии по обучению украинских солдат, поставки вооружений. 

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#Украина
#Британия
#декларация
#гарантии
#военная поддержка
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NHK: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
12 июля 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Alexyz3d

В среду, 12 июля, КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны.
По информации береговой охраны Японии, баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Пхеньяна и находилась в полете более часа, после чего упала в море. Рыболовецким судам было рекомендовано не приближаться к обломкам в случае их обнаружения, передает ТАСС.

Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал действия КНДР недопустимыми и указал на то, что они угрожают миру и безопасности региона и всего международного сообщества.

Также Мацуно отметил, что ракета упала в 250 километрах от острова Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба, связанного с запуском, на текущий момент не зафиксировано.

Отмечается, что это уже 12-й запуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР с начала нынешнего года.

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#кндр
#япония
#ракета
#запуск
#безопасность
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Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
12 июля 2023, 07:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Известно, что визит главы российского дипломатического ведомства в Индонезию продлится до 14 июля.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров, в рамках поездки, встретится с главами внешнеполитических ведомств формата Россия - АСЕАН. Он также проведет переговоры с генсеком организации Као Кимхорном. 
По информации ведомства, одной из целью переговоров станет обсуждение вопросов, связанных с укреплением позиции РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будет уделено внимание вопросам безопасности и сотрудничества. 

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#Лавров
#МИД РФ
#Индонезия
#АСЕАН
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Le Monde: Французских инструкторов, обучающих солдат ВСУ, не волнует их дальнейшая судьба
12 июля 2023, 07:48

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Обозреватель французской газеты Le Monde Элиз Венсан завила, что французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба бойцов ВСУ.
В своей статье обозреватель рассказала о том, что обучение украинских солдат длится пять дней. Затем, проводится церемония проводов украинцев на возможную гибель. 

Издание Le Monde также приводит слова французского полковника Бенуа, который заявил о том, что будущее украинских военнослужащих не проблема страны. Францию не касается то, что с ним  станет.
Уточняется, что полигон, на котором тренируют украинских солдат находится в Польше. При этом, обучение проводят французские военнослужащие. 

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#ВСУ
#Украина
#потери
#обучение ВСУ
#Франция
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Полковник Чмутин: место применения ВСУ кассетных бомб станет зоной повышенной опасности
12 июля 2023, 07:47

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Территории, которые ВСУ атакуют кассетными бомбами, будут относиться к зонам повышенной опасности. Об этом изданию URA.RU рассказал ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН), полковник запаса Юрий Чмутин.
Полковник отметил, что взрывается только часть бомб, вылетающих из той или иной кассеты, которую ВСУ будут сбрасывать с самолета или посредством артиллерии.

«Как посчитать, сколько взорвалось, а сколько нет? Есть процент неразорвавшихся снарядов, они потом остаются. Тем более один такой снаряд кассетных бомб охватывает площадь практически в три футбольных поля», — отметил Чмутин. 

По словам эксперта, затем на эту территорию нужно необходимо отправить саперов для разминирования, которые будут подробно, шаг за шагом искать неразорвавшиеся снаряды, подрывать их и вывозить.

В итоге, по словам Чмутина, даже если боевые действия прекратятся, накрытые кассетными боеприпасами территории так и останутся землями повышенной опасности.

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#ВСУ
#кассетные боеприпасы
#эксперты
#СВО
#Юрий Чмутин
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Четырех детенышей краснокнижных нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
12 июля 2023, 07:34

Фото: istockphoto/andreigilbert

В Ладожское озеро выпустили четырех детенышей краснокнижных нерп. Они находились в реабилитационном центре с апреля, когда были найдены в разных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Все маленькие нерпы на момент обнаружения находились в крайне истощенном состоянии, а также у них было диагностировано обезвоживание и заражение паразитами, передает сетевое издание «Российская газета». Малышей поместили в специализированный Центр реабилитации морских млекопитающих в Репино. Там маленькие нерпы прошли курс лечения и окрепли. Посчитав, что животные готовы к самостоятельной жизни, сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и городского «Водоканала» выпустили их на волю, в Ладожское озеро.

Как рассказал основатель фонда Вячеслав Алексеев, на данный момент вес каждой нерпы составляет от 15 до 18 килограммов, и это оптимальный вес для жизни в дикой природе. Все нерпята получили имена в зависимости от места, где они были найдены. Так, маленькая самка Бурная была обнаружена в речке Бурная, нерпенка Кирика нашли неподалеку от домов жители деревни Кириково, самый ранний из найденных нерпенок Невский был обнаружен в районе Невского лесопарка, а малыш Коккорев — около деревни Коккорево.

По словам Вячеслава Алексеева, сотрудники реабилитационного центра старались не допустить, чтобы детеныши нерпы слишком привязывались к человеку. Важно было сохранить их дикими. Это будет гарантией того, что животные смогут прокормиться и выжить в естественной среде.

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#нерпа
#детеныш
#ладожское озеро
#центр
#животное
#фонд
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