NYT: В администрации США идут дебаты насчет передачи дальнобойных ракет Украине

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Чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают вопрос поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS.
В настоящее время в Белом доме идут дискуссии относительно поставок Украине ракет ATACMS, однако, их передача Киеву, поставит под угрозу вооруженные силы США, которые рассчитывают их применять в других точках. Издание подчеркивает, что США признают то, что Украина нуждается в ATACMS, но не спешат делиться данным видом оружия.
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Анастасия Крестьянова