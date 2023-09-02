NYT: В расширении БРИКС увидели шанс для США и всего мира

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Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, но Вашингтон может извлечь из этого важный урок. Так считает политолог Саранг Шидор.
«Усиливающаяся привлекательность БРИКС больше всего сигнализирует о том, что глобальное господство США идет на убыль», — написал Шидор в своей статье для New York Times.Он считает, что БРИКС дает Вашингтону шанс заново научиться практическому сотрудничеству, отказаться от части далеких обязательств, а также избавиться от представлений о собственной исключительности.
«В процессе таких перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше», — подытожил политолог.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что присоединение к БРИКС новых членов является попыткой установления нового мирового порядка, альтернативного существующему, который многие воспринимают как «слишком западный». А координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не рассматривают БРИКС как антиамериканскую или угрожающую безопасности Соединённых Штатов организацию.
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