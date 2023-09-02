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NYT: В расширении БРИКС увидели шанс для США и всего мира

02 сентября 2023, 06:30
Фото: iStock/Gil-Design

Фото: iStock/Gil-Design

Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, но Вашингтон может извлечь из этого важный урок. Так считает политолог Саранг Шидор.
«Усиливающаяся привлекательность БРИКС больше всего сигнализирует о том, что глобальное господство США идет на убыль», — написал Шидор в своей статье для New York Times.

Он считает, что БРИКС дает Вашингтону шанс заново научиться практическому сотрудничеству, отказаться от части далеких обязательств, а также избавиться от представлений о собственной исключительности.


«В процессе таких перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше», — подытожил политолог.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что присоединение к БРИКС новых членов является попыткой установления нового мирового порядка, альтернативного существующему, который многие воспринимают как «слишком западный». А координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ​заявил, что США не рассматривают БРИКС как антиамериканскую или угрожающую безопасности Соединённых ​Штатов организацию.

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#брикс
#сша
#журналисты
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The Guardian: Запад должен создать свой мирный план по Украине
02 сентября 2023, 05:30

Фото: iStock/Michele_Ursi

Страны Запада должны как можно скорее разработать свой собственный мирный план урегулирования украинского конфликта. Об этом в своей колонке для британской газеты The Guardian экс-офицер военной разведки Соединённого Королевства Фрэнк Ледвидж.
«Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом», — отметил Ледвидж. 

В противном случае, по мнению бывшего разведчика, конфликт на Украине может продолжаться ещё несколько лет.

Ледвидж подчеркнул, что западные страны уже начали двигаться в этом направлении, предлагая Киеву рассмотреть вопрос  территориальных уступок с  последующим заключением мирного договора.

Также экс-разведчик, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане, предрёк, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не принесёт ощутимых результатов, потому что Киев и его союзники постоянно перекладывают вину друг на друга.

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#мир
#украина
#нато
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РИА Новости: ВС РФ стали применять в зоне СВО ракеты, которые обходят тепловые ловушки
02 сентября 2023, 05:06

Фото: iStock/Alexyz3d

Вооружённые силы России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые способны обходить тепловые ловушки, применяемые украинской армией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, <...> обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке <...> противником тепловых ловушек», — cообщил источник.

Собеседник информагентства подчеркнул, что благодаря своей мультиспектральной головке наведения ракеты 9М333 способны отличить настоящую цель от ложной, и уже поразили в зоне СВО украинские штурмовики СУ-25, а также беспилотники габаритами до 1,5 метров.

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#вс рф
#сво
#ракета
#украина
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Дипломат Полянский: Прямое столкновение России и НАТО вполне вероятно
02 сентября 2023, 04:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Агрессивные действия Cоединённых Штатов могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом 2 сентября пишет ТАСС.
«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — отметил российский дипломат, комментируя предположение о том, что война между США и Россией может начаться уже в 2024 году.

По мнению Полянского, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине только оружие, а не отправляет туда и своих военных (в виде «инструкторов и наемников»). Также, как считает заместитель российского постпреда, нельзя исключать участие Запада в «определенных действиях на Украине».

Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена планирует начать широкомасштабную конфронтацию с Россией уже в следующем году, с целью укрепления своей власти в стране.

«Не факт, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я считаю, что это тактика в политической игре — им нужно начать военное столкновение, чтобы укрепить свой властный контроль и завоевать победу», — подчеркнул журналист.

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#сша
#война
#дипломат
#нато
#рф
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Reuters: США впервые передадут Украине снаряды с обедненным ураном
01 сентября 2023, 23:53

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Администрация Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Киеву первой партии бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства уточнили, что боеприпасы могут быть выпущены из танков Abrams, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшие несколько недель. По данным Reuters, Вашингтон рассчитывает на то, что такие боеприпасы позволят ВС Украины более эффективно действовать против российских танков. 

Это станет частью нового пакета военной помощи со стороны Вашингтона, куда войдут вооружения на сумму от 240 до 375 млн долларов, в том числе ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иная техника.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемые на Украину странами Запада боеприпасы с обеднённым ураном приводят к радиационному заражению территории страны, превращая её в «мёртвую землю», непригодную для жизни.

Она подчеркнула, что в конечном итоге радиационное заражение может коснуться также и соседней Польши, где в мае 2023 года после подрыва боеприпасов с обедненным ураном в украинском Хмельницком наблюдался серьёзный всплеск радиационного фона.

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#украина
#боеприпасы
#сша
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Путин посетил своё родовое село Тургиново в Тверской области
01 сентября 2023, 23:09

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 23 июня, посетил село Тургиново в Тверской области, где находятся могилы его предков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, президент решил посетить Тургиново после посещения образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске, где он осмотрел его новый кампус. 

«Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

В 2016 году Владимир Путин уже посещал Тургиново, приняв участие в рождественском богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы, которому он подарил Смоленскую икону Божией Матери.

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#дмитрий песков
#владимир путин
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В Польше опровергли данные о нарушении белорусской границы
01 сентября 2023, 22:33

Фото: iStock/delray77

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что что заявление Минска о нарушении белорусской границы польским военным вертолетом является ложью. агентству AFP.
«Речь идет о лжи и провокации со стороны Беларуси. Никакого нарушения такого свойства не было», - заявил Горышевский.

Ранее в погранкомитете Белоруссии заявили, что военный вертолет Польши нарушил белорусскую границу. Согласно сообщению, днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Уточняется, что польский военный вертолет Ми-24 на низкой высоте пересек белорусскую госграницу, и пролетел по стране около 1200 метров, после чего вернулся обратно.

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#нарушение
#вертолёт
#нарушения
#всу
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Жителям Подмосковья напомнили о скором завершении приёма заявлений на участие в ДЭГ
01 сентября 2023, 22:15

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании завершается 4 сентября. Об этом жителям Подмосковья напомнили в Мособлизбиркоме.
«На подачу заявлений для ДЭГ ещё есть время. Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, избирателям необходимо до 4 сентября включительно подать заявление через портал госуслуг. Главное, чтобы учётная запись была подтверждена», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мособлизбиркома.  
Голосование онлайн будет доступно с 8 часов утра 8 сентября до 20 часов 10 сентября. Отдать свой голос можно с помощью компьютера или через мобильное устройство на сайте ДЭГ.   Важно, что после регистрации на дистанционное электронное голосование избиратель уже не сможет проголосовать на избирательном участке.
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#единый день голосования
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#дэг
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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ООН ждёт ответа Лаврова на предложения по возобновлению зерновой сделки
01 сентября 2023, 21:43

Фото: iStock/Scharfsinn86

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.

Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.

При этом представитель генсека ООН не стал предполагать, каковы будут результаты предстоящих переговоров президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров заявляли, что Россия сразу же возобновит черноморскую инициативу, как только будут выполнены все данные ей обещания.

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#зерновая сделка
#оон
#сергей лавров
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В Киеве заявили, что для проведения выборов Украине необходимы ЗРК Patriot
01 сентября 2023, 21:33

Фото: iStock/sandsun

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.
Он напомнил, что в марте 2024 года на Украине должны пройти выборы, к которым страна готова в рамках демократической процедуры. Однако Подоляк заявил, что для этого для граждан нужно будет обеспечить безопасность, а также права на агитацию.

«Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа», - сказал Подоляк в рамках телемарафона.

При этом он добавил, что на проведение выборов потребуется большая сумма денег, которую нельзя просто взять и направить на предвыборный процесс при дефиците бюджета. Таким образом, Подоляк отметил, что Украина готова провести выборы, однако для этого потребуется финансовая помощь стран Запада.

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