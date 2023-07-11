NYT: Военный конфликт на Украине – подготовка США к конфронтации с Китаем

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Военное столкновение на Украине «служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Вашингтон собирается расширять военную промышленность и ограничить доступ Китая к американским технологиям. Такие действия американских властей не разделяют интересов европейского правительства, что говорит о попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» идти по американскому курсу.
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Анастасия Чинкова