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Все более разгорающийся конфликт между Израилем и движением ХАМАС не только ввергнет в хаос сектор Газа, но ударит также по Украине, Саудовской Аравии и, скорее всего, по Ирану. Такое мнение выразил один из ведущих американских аналитиков Томас Фридман.
В своей статье для издания The New York Times он отметил, что любая затянувшаяся война между Израилем и бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло группировки ХАМАС) может привести к перенаправлению потоков столь необходимой Киеву военной техники и вооружений, в Тель-Авив. Кроме того, это сделает невозможным предлагаемое заключение саудовско-израильского соглашения по нормализации отношений.
Эксперт пишет, что Украине следует начинать беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за поставки ракет Patriot, 155-миллиметровых снарядов и другого оружия, в котором Киев отчаянно нуждается. Фридман вспомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им на прошлой неделе, о том, что Киев держится только за счет многомиллиардных вливаний со стороны западных союзников. Аналитик попросил читателей представить, что помощь Запада завтра прекратится.
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Эксперт пишет, что Украине следует начинать беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за поставки ракет Patriot, 155-миллиметровых снарядов и другого оружия, в котором Киев отчаянно нуждается. Фридман вспомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им на прошлой неделе, о том, что Киев держится только за счет многомиллиардных вливаний со стороны западных союзников. Аналитик попросил читателей представить, что помощь Запада завтра прекратится.
«Украина проживет всего неделю, когда у нее закончатся боеприпасы», — процитировал аналитик российского лидера.
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Александр Бойцов